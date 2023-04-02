Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından

'Drift' yaparken yakalandı! 32 bin TL ceza yedi

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Beyçimento Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Yoğun savunma yapan Bandırmaspor savunmasını aşamadık." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kapalı bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini belirterek, "Maç Bandırmaspor'un sahasında oynandı ama üretken değildik. Kenar oyuncularımız üretken değildi. Küçük bir avantajı kaybettik. Zafer yere yatmadı. Böyle olacağını biliyorduk. Yoğun savunma yapan Bandırmaspor savunmasını aşamadık." diye konuştu.

Hücumun savunmadan başladığını aktaran Korkmaz, "Orta sahada bağlantı kurmakta zorlandık. Geçiş oyununda bağlantı bulmamız lazım. Bu bağlantıyı tam olarak bulamadık. Topa hükmedemedik." ifadelerini kullandı.

Çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Korkmaz, "Sezon başlarken Süper Lig hedefi ile yola çıktık. Sonuna kadar bunu kovalayacağız ve inşallah başaracağız." şeklinde konuştu.





- Beyçimento Bandırmaspor cephesi





Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, son iki haftada kötü mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

Son iki haftada eksik oyuncularla maçı tamamladıklarına işaret eden Şengül, şunları kaydetti:

"Aldığımız farklı mağlubiyetler moralimizi bozmuştu. Bu maç moral olarak toparlanmamızı sağladı. Oyuncularımı kutluyorum mücadeleden dolayı. Oyunsal anlamda da bir şeyler yapmamız lazım. İlerleyen haftalarda play-off kovalamak istiyoruz. Ligin sonunda play-off'a kalmak istiyoruz. Bu maçta aldığımız bir puan öz güven kazandırdı. İnşallah bundan sonra kazanarak devam ederiz."





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