Rize'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

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RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak iddiasıyla 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 88 gram bonzai, 102 gram metamfetamin, 10 ecstasy, 747 gram esrar ile gümrük kaçağı sigara ve alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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