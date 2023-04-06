Çaykur Rizespor oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, Erzurumspor maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK'den transfer edilen Halil İbrahim, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük ve değerli bir camiaya geldiğini dile getirdi.

Camia olarak tek hedeflerinin doğrudan Spor Toto Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki sol bek, "Geçtiğimiz hafta iyi oynamamıza rağmen kazanamadık ama buna rağmen çok büyük bir fırsat kaçırmadık. Bütün ipler halen bizim elimizde. Önümüzde kalan 8 maçımızı kazandığımız takdirde hiçbir rakibe bakmadan doğrudan Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Halil İbrahim, Erzurumspor ile İstanbul'da karşılaşacaklarına dikkati çekerek, "Bizim için zor bir deplasman maçı olacak. Hiçbir maç kolay değil. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve kazanacağımızı düşünüyorum. Puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah güzel oyun ve sonuçla 3 puanı alıp emin adımlarla ilerleriz." diye konuştu.

Süper Lig yarışında önemli yatırımlar yapan takımlar olduğunun altını çizen deneyimli oyuncu, "Zor bir lig ve sonuna kadar bütün takımlar Süper Lig hedefini kovalayacak. Fikstüre baktığımız zaman bir maç eksiğimiz olduğu için avantajlı gibi görünüyoruz. Rakiplerimiz ile maçlarımız var. Umarım mutlu olan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'ten zor bir süreçte Rize'ye geldiğini anlatarak, "Adapte olmam zaman alıyor. Yeni bir şehir, takım arkadaşları, yeni hocamız. Kendi performansımı sahada göstermek için elimden geleni yapıyorum. Zamana yaymam gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda en iyi performansımı yansıtacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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