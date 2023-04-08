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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi:

AA

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın İstanbul'da Erzurumspor FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, lig ikinciliği yarışında puan kaybetmek istemediklerini söyledi.

Hasın Yavuz Bakır, AA muhabirine, geride kalan hafta Beyçimento Bandırmaspor'la iyi oynamalarına rağmen berabere kalıp 2 puan yitirdiklerini, rakiplerinin kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremediklerini belirtti.

Sezonun ikinci yarsında üst sıralara tutunmak için büyük mücadele verdiklerini ifade eden Bakır, "Süper Lig yarışı oldukça çekişmeli geçiyor. Bu yarışın içerisinde 6-7 takım mücadele veriyor. Sonuna kadar gideceğine inandığımız bu yarışta biz de kaybetmek istemiyoruz. Her maç final niteliğinde. Bu bilinçle Erzurumspor FK karşısında, lig ikinciliği yarışında yara almamak için mutlaka kazanmalıyız." diye konuştu.

Bakır, takımda her oyuncunun forma giymeye hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemde kalecilerimizin ciddi sakatlıkları oldu. Abdullah Yiğiter ayağının kırılması nedeniyle takımdan uzak kaldı. Tarık Çetin ve Zafer Görgen sakatlıkları nedeniyle takımdan 3 hafta ayrı kaldılar ama geçtiğimiz hafta itibarıyla geri döndüler. Ayrıca Oğuz Ceylan ve Kerem Kalafat sakatlıkları nedeniyle görev alamıyorlar. Her oyuncumuz hazır ve sahada kim görev alırsa alsın camianın hedefi doğrultusunda elinden geleni yapıyor. Erzurumspor FK maçında da kim oynarsa oynasın en iyi mücadeleyi vereceğine inanıyoruz."

İstanbul'daki Eyüp Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada kendilerine ayrılan biletlerin tükendiğini aktaran Bakır, ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.


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