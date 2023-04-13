Çaykur Rizespor-Sakaryaspor maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Son dakikada gelen çok önemli bir galibiyet." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladı.



Kazanma arzusu, mücadelesi yüksek bir maç oynadıklarına değinen Korkmaz, "Çok pozisyona girdik. İlk kez bir takım Sakaryaspor'a karşı bu kadar pozisyona girdi. Geçtiğimiz iki maçta Bandırma ve Erzurum'a karşı da benzer bir durum vardı ve çok zorlanmıştık. Bundan sonraki maçlarımız böyle zor geçecek. Kalecileri Cihan çok iyi oynadı. Çok pozisyon çıkardı. Son dakikada gelen çok önemli bir galibiyet." diye konuştu.

Teknik direktörlük hayatında ilk kez sonradan oyuna giren bir oyuncuyu çıkarmak zorunda kaldığının altını çizen Korkmaz, "Oyuna sonradan aldığımız Miya'yı çıkardım. Bundan sonra da böyle değişiklik olacak. Maalesef, oyuna girdikten sonra 15 dakika beklentilerimiz olmayınca çıkmak zorunda kaldı. Artık bundan sonra hiçbir maçın çok rahat geçeceğini söyleyemem. Stresi yöneteceğiz. Artık çok değerli maçlar oynuyoruz. Hepimiz kazanma adına çok daha fazla mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.







- Sakaryaspor cephesi







Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise Çaykur Rizespor'un maçın ilk yarısında çok atak bir futbol oynadığını söyledi.

İlk yarıyı gol yemeden tamamladıklarının altını çizen Taşkın, "İkinci yarı yorulacaklarını biliyorduk. Biz de iyi çıkmaya çalıştık. Aksayan yönlerimizi kapattık. İkinci yarı oyunun hakkı buradan puanla ayrılmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hakemi Sarper Barış Saka'nın iyi maç yönettiğini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"VAR'daki hakemlerin isimlerini duyunca 'Eyvah.' demiştim. İnceleyip araştırın. Son dakikada oyun aut ile başlıyordu. Rakibimiz bile VAR'a gidilince şaşırdı. 10 dakika uzatma verildi. Sezonun maçıydı. Bu şekilde mağlup olmak bizi çok üzdü. Rakibimiz yakaladığı pozisyonları gol yapar ağzımızı açmayız. Bu şekilde mağlubiyet kabul edilecek bir durum değil. Elinizi vicdanınıza koyun. Bize böyle penaltılar hiç verilmedi. Penaltı, penaltı gibi olmalı. Rakibimiz bile beklemiyordu. Sakaryaspor büyük camia. Burayı biraz ciddiye alsınlar. Altay maçında da benzer pozisyonlar... Bizim 6 puanımız bir anda gitti. Bu takım şampiyonluğu yaşayabilirdi. Gizli güçler mi dersiniz? Kirlenmiş Türk futbolunda, çok inanmıyorum, bir sürü şaibe olabilir. Biz burada şahsım ve kulübümüz adına hep tertemiz kalacağız."

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