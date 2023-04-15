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7 yaşındaki çocuğun yuttuğu mıknatıslı toplar bağırsağını üç noktadan deldi

AA

7 yaşındaki çocuğun yuttuğu mıknatıslı toplar bağırsağını üç noktadan deldi

RİZE (AA) - Rize'de, oynarken yuttuğu mıknatıslı toplar nedeniyle bağırsağı delinen çocuk, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Elif ve Orhan Kalay çifti, bulantı ve kusma şikayetleri olan 7 yaşındaki oğulları Miraç'ı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Çekilen röntgende bağırsağına yapışmış 3 parça mıknatıs tespit edilen çocuğun ameliyatına karar verildi.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Çakmak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla mıknatıslar çıkarılarak Miraç'ın üç yerden delinen bağırsağı dikildi.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan çocuk, birkaç gün içinde taburcu edilecek.

Dr. Öğr. Üyesi Çakmak, gazetecilere, elektromanyetik cisimlerin bağırsaklara yapışıp delinme yapabildiğini belirterek, evlerde çocuğun yutabileceği, yemek borusuna, nefes borusuna girebilecek oyuncakların olmaması gerektiğini söyledi.

Oyuncak seçimine dikkat edilmesini isteyen Çakmak, "Parçaların birbirine yapışması nedeniyle arada kalan bağırsaklar çürüyebiliyor. Tek parça da olsa sıkıntı. İçinde mıknatıs olan oyuncakların çocuklardan uzak tutulması gerekiyor. Hayatı tehdit edecek durumlar ortaya çıkabiliyor." dedi.

- "Tesadüf eseri geldiğimiz hastanede çocuğumuzu ölümden kurtardılar"

Baba Orhan Kalay ise mıknatısların doktorların dikkatli yaklaşımıyla tespit edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bağırsakta başka cisim olduğunu fark ettiler. Doktorlarımız seferber oldu. Biz bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorduk. Bağırsağında mıknatıs, manyetik toplar çıktı. Tesadüf eseri geldiğimiz hastanede çocuğumuzu ölümden kurtardılar. Bu kadar tehlikeli olduklarını bilseydik eve bile sokmazdık."


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