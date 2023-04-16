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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçkar Dağları'nda heliski yoğunluğu yüzleri güldürdü

AA

Kaçkar Dağları'nda heliski yoğunluğu yüzleri güldürdü

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesiyle yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen heliski sezonu sona erdi.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005 yılından itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütüldü.

Bölgede 3 helikopter ile yaklaşık 3,5 ay süren faaliyet bugün itibarıyla tamamlandı. Bu sürede İsviçre, İspanya, Fransa'nın yanı sıra Hindistan, Rusya gibi çeşitli ülkelerden gelen 370 sporcu adrenalin dolu anlar yaşadı. Bu yıl ilk kez küçük yaştaki sporcular da bölgeye geldi. Yaşanan yoğunluk yüzleri güldürdü.

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, sporcular ve bölge için çok iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Dünyanın pek çok bölgesinde bu yıl kar yağışının yeterli olmadığını belirten Haşimoğlu, "Bu nedenle Kaçkar Dağları çok büyük bir merkez haline dönüştü. Bu yıl başta Avrupa olmak üzere yurt dışından 370 misafir ağırladık. Sorunsuz ve başarılı bir dönemi geride bıraktık. Yılların tecrübesi ile artık Türkiye helikopterli kayak sporunda marka olma yolunda dev adımlar attı." dedi.


- "Gelecek sezon Erzurum-İspir Bölgesi için gerekli izinleri alarak planlamamızı yaptık"

Haşimoğlu, Kaçkar Dağları'nın kayak sporuna çok uygun olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sporcular artık bölgeyi tanıyor. Belgeselciler özel çekim için bölgeye geliyor. Türkiye'de helikopterli kayak gelişmeye devam ediyor. Gün geçtikçe bölge yetersiz kalıyor. Gelecek yıl için faaliyet planlamamıza başladık. Kaçkar Dağlarının Rize ve Artvin sınırlarının yanında gelecek sezon Erzurum-İspir Bölgesi için gerekli izinleri alarak planlamamızı yaptık."

Kaçkarlar'ın artık kayakçılar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Haşimoğlu, "Gelecek sezon için doluluk oranımız yüzde 80'e ulaştı. Kayakçılar artık Türkiye'yi öncelikli tercih ediyor." ifadelerini kullandı.


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