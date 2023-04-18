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Rize'de toplanan kırtasiye malzemeleri Nurdağı'ndaki depremzede çocuklara gönderildi

AA

Rize'de toplanan kırtasiye malzemeleri Nurdağı'ndaki depremzede çocuklara gönderildi

RİZE (AA) - Rize'de depremzede çocuklar için toplanan çanta ve kırtasiye malzemeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından il genelinde "Okul Çantam Rize'den" projesi başlattı.

Okul aile birlikleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında alınan çanta ve kırtasiye malzemeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü deposundan minibüse yüklenerek depremzede çocuklara verilmek üzere Gaziantep'in Nurdağı ilçesine doğru yola çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, gazetecilere, içerisinde kırtasiye malzemeleriyle 350 çantayı depremden etkilenen Nurdağı'na gönderdiklerini belirterek, "Sadece çanta değil, aileler ve öğretmenlerimizin katkılarıyla topladığımız kitaplar ve oyuncaklarımız deprem bölgesine gönderiliyor. Daha önce Kardeş Okul Projesi kapsamında 230 çanta göndermiştik. Projemiz devam ediyor." dedi.

Emen, depremin yaraları sarılana kadar projenin devam edeceğini kaydetti.

Taşlıdere Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nurcan Tutkun, depremin ilk anından itibaren yüreklerinin bölgeyle attığını söyledi.

Yaraların sarılması için boş durmadıklarını dile getiren Tutkun, "Elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bölgeye gıda yardımı gönderdik. Bölgeye gelen depremzede ailelere destek sağladık. Ev kurmaları için çabaladık. Sonrasında en önemlisi çocuklarımızı düşünerek onların eğitimi için çantalar hazırladık. İnşallah bir nebze mutluluk katmış oluruz." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Ecesu Berber de acıların ortak yaşandığını ifade ederek, empati kurarak ilk andan itibaren depremzedelere destek vermeye çalıştığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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