Rizeli gazetecilerin hazırladığı "Rizelinin Başarı Öyküsü" kitabı yayımlandı

RİZE (AA) - Rizeli gazeteci Alihan Telatar ve Selim Denizalp tarafından hazırlanan "Rizelinin Başarı Öyküsü" adlı kitap yayımlandı.

Telatar ve Denizalp, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'yı ziyaret etti.



Telatar ve Denizalp, dünyada ekonomi, sanat, spor ve birçok alanda başarılı olan 32 Rizelinin hayat hikayesini anlattığı kitabı, Avcı'ya hediye etti.

Çalışmalarından dolayı gazetecilere teşekkür eden Avcı, "Bu eser arşiv niteliğindedir. Rize'nin başyapıtları arasında yer alacak bir kaynaktır. Rizelinin Başarı Öyküsü kitap serisi ile çok önemli bir boşluk doldurulmuş oldu. Şehre hizmet eden insanların unutulmaması, Rize'de taş üstüne taş koyan kim varsa hatırlatacak olması adına önemli bir eser Rize'mize kazandırılmıştır." dedi.

Rize ile ilgili arşiv kaydının az olduğunu belirten Avcı, şöyle konuştu:



"Rize'ye hizmet edenlerle ilgili bir arşivimiz ise neredeyse hiç olmamış. Sadece bizim eski gazete kayıtlarında bulabildiğimiz kupürleri var. Yüz yıllar sonra bu kitapların kütüphanelerde görülebilecek olması bizim adımıza da çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gururdur. Özellikle hem Rize'ye hizmet eden insanları motive etmek adına çok kıymetli bir şey hem de Rize'nin kütüphanesinde olması gereken başyapıtlardan bir tanesidir."

Alihan Telatar ise Rize'nin renkli ve başarılı isimlerini bir araya getirip Rizelilerin başarı öykülerini kaleme aldıklarını, ömürleri yettiği müddetçe yazmaya devam edeceklerini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.