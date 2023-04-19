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Rize'de kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü

AA

Rize'de kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü

RİZE (AA ) - Rize'nin Çayeli ilçesinde damat, tartışma üzerine kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye, Arif Gerdan (28) kayınpederinin ilçeye bağlı Aşıklar köyündeki evine giderek eşi ile tartışmaya başladı.

Bu sırada Gerdan, evde bulunan kayınpederi Mehmet A. (58) ile de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Mehmet A. damadı Gerdan'a silahla ateş etti.

Yaralanan Gerdan, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gerdan'ın cenazesi Çayeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Mehmet A. olaydan bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

E.G'nin olaydan önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 çocuğunu alarak babasının evine gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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