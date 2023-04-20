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Çaykur Rizesporlu Alberk Koç, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi:

AA

Çaykur Rizesporlu Alberk Koç, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 23 Nisan Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Alberk Koç, üç puan alıp şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.

Alberk Koç, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını, son iki haftada kazanarak ligde ikinci sıraya yükseldiklerini belirtti.

Ligde telafisi olmayan zor haftalara girildiğini ifade eden deneyimli sol bek, "Her şey bizim elimizde. Rakiplerimize bakmamıza gerek yok. Biz kazandığımız müddetçe Süper Lige çıkacağız inşallah." dedi.

Gençlerbirliği'nin ligde kalma yarışı içerisinde son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, "Çok istekli olacak. Rakiplerimiz bize karşı kapalı oyunu tercih ediyor. Bizde açıklarını kollayacağız. Defansif ve hücum anlamında kendimizi hazırlayacağız. İnşallah gol veya goller bulup üç puanı alacağız." diye konuştu.

Uzun yıllardır Çaykur Rizespor'da görev aldığı için mutlu olduğunu değerlendiren Alberk Koç, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda önümde ciddi rakipler vardı. Melnjak ve İsmail Köybaşı ile mücadele ettim. Kariyerli, yaş olarak benden büyük ve yetenekli oldukları için zor süre buluyordum. Bu sene performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. İyi süreler almaya başladım. Takımımızda her mevkide iki oyuncu var. Bu bizler için iyi. Rekabet formumuzun yükselmesine, takımımızın iyi oyun oynamasını sağlıyor."

Taraftarın gücüne daha çok ihtiyaçları olduğunun altını çizen Koç, "Geri sayım başladı. Hepimiz çok istiyor. Eminim taraftarımız bizden çok daha fazla istiyor. Şehirlerinin takımı, bizler onlar için savaşıyor, elimizden geleni yapıyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Gençlerbirliği maçında stadı dolu görmek, Onların desteği ile birlikte üç puanı alıp şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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