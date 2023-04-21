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Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, yaş çay sezonunu değerlendirdi:

AA

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, yaş çay sezonunu değerlendirdi:

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, bu yıl yaş çayda 1 milyon 400 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, geçen yıl 1 milyon 260 bin ton yaş çay karşılığında üretilen kuru çayın Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığını, tüketim amaçlı üretilen çayın bu yıl da yeterli olacağına inandığını belirtti.

Önceki yıllarda 100 milyon liranın bölge dışından gelen işçilere gittiğini ifade eden Erdoğan, pandemiyle beraber "kendi çayını kendin topla" çalışmasıyla bu paranın en az yüzde 70'inin içerde kaldığını kaydetti.

Erdoğan, pandeminin ikinci yılında bu kez bölgeye Afrika ve batı kökenli işçilerin geldiğini belirterek, "Biraz gayret ve özverili hareket edersek bu paranın içerde kalmasını sağlarız. Rize'nin değerini artırmış oluruz." dedi.

Erdoğan, geçen yıl 260 bin ton kuru çay üretildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ondan önceki yıllarda ise 280-285 bin ton civarı üretim gerçekleşmişti. Oradan gelen stoklar bugün eritilmiş oldu. Kaliteli ürün yapmamız lazım. Türkiye bugün 300 bin ton üretimi tüketebilir. Kişi başına tüketim 4,4 kilogram. Dünyada en çok kişi başına çay tüketen ülkeyiz."

Bu yıl yaş çay sezonunun tahminen mayıs ayının ilk haftası açılacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarından dolayı yaş çay büyüyor. Beklentimiz geçen yılki gibi müstahsil, sanayici ve devlet açısından bayram havasında bir sezon geçmesini bekliyoruz. Bunun için vatandaşın çiftçinin, sanayinin ve tüketicinin beklentisi var. Tüketicinin kalite beklentisi var. Ana konumuz zaten kalite. İnsanların para kazandığı bir ürün. Bunu değerli bir şekilde yönetmemiz ve ana amacımız olmalı."

Erdoğan, yaş çay taban fiyatına da değinerek, "Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çaya yüzde 70 oranında artış verdi. Bu yıl da aynı beklenti içerisindeyiz. O rakamları öngörüyoruz. Piyasada konuşulan rakamlar da bu seviyede. Bu durum herkesi memnun edecektir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hava şartlarının çok az etkilemesiyle beraber gübre fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışları gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, "Şuan 100 bin tona yakın gübre satışı var. Gübrenin az verilmesi nedeniyle yaş çayda geçen yıl rekolte düşüşü desteklemişti. Bu yıl vatandaş gübresini normal bir şekilde aldı. Rekoltenin normal seviyeye çıkmasını öngörüyorum. Bu yıl yaş çayda 1 milyon 400 bin ton rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

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