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Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını açıkladı:

AA

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını açıkladı:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 2. sırada yer alan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, büyük dayanışmanın kendilerini daha da güçlü konuma getirdiğini, kalan 5 maçı en iyi şekilde değerlendirip 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e döneceklerini belirtti.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, sezon başından itibaren her şeyi adım adım planladıklarını ve ekonomik yapıdan, kadro planlamasına kadar önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Camia olarak çalışmaları yeniden Spor Toto Süper Lig'e geri dönmek üzere kurduklarına dikkati çeken Turgut, "Sezona başlarken birlik beraberlik içinde olmanın katkısını bilerek yapılandırma gerçekleştirdik. Büyük dayanışma bizi daha da güçlü konuma getirdi. Kalan 5 maçımızı en iyi şekilde değerlendirip 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Turgut, son 9 haftada kaybetmeyen bir takım olduklarına işaret ederek, "Devre arası yaptığımız takviyelerle taraftarımıza farklı bir Çaykur Rizespor izlettiriyoruz. Oyun kalitemiz her geçen gün daha iyiye gidiyor, taraftarımızın heyecanını görüyorum. Onlardan ricam hedefe ulaşacağımız son 90 dakikaya kadar desteği sürdürmeleridir." ifadelerini kullandı.

"Beraber başaracağız" sloganını çok önemsediğini kaydeden Turgut, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çaykur Rizespor, Rizelilerin bir parçasıdır. Geçen sezon küme düşmenin acısını yaşadık ama düştüğümüz yerden yine ayağa kalkarak birlikte başaracağız. Önümüzde yarın zor bir Gençlerbirliği maçı var. Stadyumun, son koltuğa kadar dolmasını arzu ediyoruz. Büyük taraftarımızın desteğiyle zorlu Gençlerbirliği maçından da 3 puan alacağımıza inancımız tamdır. Biz takımımıza güveniyoruz, hep birlikte Süper Lig sevinci yaşayacağız."

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