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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ardından

AA

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Bundan sonra oyuna değil, sonuca bakmamız gerekir. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir oyun oynadıklarını belirtti.

Hücum anlamında çok etkili olduklarına değinen Korkmaz, "Maalesef yediğimiz gollerde çıkarken pozisyon hatası oldu. Bundan sonra oyuna değil sonuca bakmamız gerekir. Kazandığımız için mutluyuz. Sona doğru gidiyoruz. Önemli olan bunu devam ettirmek. Daha güçlü takımlarla oynayacağız. Güçlü, sağlam, dik durmamız gerekiyor." diye konuştu.

Korkmaz, ligin kalan bölümünü maç maç düşündüklerini kaydederek, "Süper Ligi çok istiyoruz. Şehir, kulüp, biz, herkes çok istiyor. Bakıldığında avantajlıyız ama avantajı korumamız lazım. İnşallah istediğimiz hedefe ulaştığımız zaman daha detaylı konuşacağız. Öncelikle şu işimizi bitirelim." ifadelerini kullandı.


- Gençlerbirliği cephesi

Ankara ekibinin teknik direktörü Sinan Kaloğlu ise Çaykur Rizespor'u iyi analiz ettiklerini ama bireysel hataların ön plana çıktığını dile getirdi.

Çaykur Rizespor'un önemli bir galibiyet aldığını belirten Kaloğlu, "Bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. Rakibin önemli oyuncularını engellemek istedik. Geçişlerde iyi top kazandık. Hücuma çıkarken tercih hatası yaptık. Rakibimizi uzun topa zorladık ama yan toplarda dikkatsizliğimiz oldu. Bireysel hatalarımız gollere neden oldu. Deplasmanda 3 golü bulduk ama mağlup olduk. Çalışmalarımız devam edecek. Son dört maçı kazanıp ligde kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaloğlu, Türkiye'de günübirlik başarılarla yetinildiğine dikkati çekerek, "Türkiye, Avrupa'nın Brezilya'sıdır. Kulüplerimizin iyi bir şekilde kurgu felsefe içerisinde olması lazım. Gençlerbirliği, Türkiye'nin en köklü ve saygın kulüplerinden birisidir. Çok yetenekli ve milli oyuncu çıkardı. Türk futboluna kazandırdı. Tekrar küllerinden doğmak istiyor. Biz de inşallah bu planlamanın içinde olmak için geldik. Önce ligde kalıp moral bulmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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