THY'nin ikram menüsünde çay "Rize çayı" adıyla yer alacak

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RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Türk Hava Yolları'nın (THY) ikram menüsünde yer alan çayın yolculara artık "Rize çayı" olarak sunulacağını bildirdi.

Vali Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaret tescilli Rize çayının THY menüsünde yer alması için THY ile uzun süreli yürütülen çalışmanın tamamlandığını belirtti.

Dünyanın en çok noktaya uçan hava yolu şirketi unvanına sahip THY'nin ikram menüsünde yer almanın büyük gurur verdiğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Rize çayının THY menüsünde olması tanıtım çalışmalarına destek verecektir. Ülkemizde çay üretiminin yüzde 72'sini teşkil eden, dünyada üzerine kar yağan tek çay olan, içinde hiçbir kimyasal kullanılmayan, kendisine has aroması bulunan Rize çayına da anlam katacaktır. Coğrafi işaret tesciline uygun olarak Rize çayı adıyla sunulması bir doğrunun tespiti, tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, Rizelinin hakkının teslimi olacak ve tüm hemşerilerimizi mutlu edecektir."



Çeber, Türkiye'nin her bölgesine ait ürününün tanıtımı için THY'nin çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan ve dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan THY yolcularının yüksek irtifada içini ısıtan lezzet Rize çayı olacak. Bu sayede THY ile yolculuk yapacak milyonlarca insan artık Rize'nin ismini hafızalarına kazıyacak." ifadelerini kullandı.

Çeber, Türk çayına değer katan THY yetkililerine teşekkür etti.

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