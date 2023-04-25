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Rize'de meslek lisesi öğrencileri, su altı sistemleri araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak

AA

Rize'de meslek lisesi öğrencileri, su altı sistemleri araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak

RİZE (AA) - Rize'de Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ürettikleri su altı sistemleri aracıyla İstanbul'da 26-29 Nisan'da gerçekleştirilecek finalde birincilik için yarışacak.

Lisede eğitim gören 5 öğrenci, danışman öğretmen Deniz Anıl Ercelep koordinesinde bu yıl yapılacak TEKNOFEST'e katılma kararı aldı.

Yaklaşık bir yıl önce "Atmaca Tayfa Rov" takımı adı altında okulun atölyesinde çalışmalara başlayan ekip, su altında kaynak, arama kurtarma, batık inceleme, gemi altı görüntüleme ve su altı inceleme gibi faaliyetlerde kullanılabilir su altı aracı tasarladı.

Başvurdukları "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisindeki yarışmaya katılmaya hak kazanan ekip, belirlenen şartlara uygun ürettikleri su altı aracıyla ön değerlendirme ve kritik rapor aşamasını geçip finale kaldı.

Okulun atölyesinde çalışmalarını tamamlayan Atmaca Tayfa Rov takımı, İstanbul'da 26-29 Nisan'da yapılacak yarışmada birincilik hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, gazetecilere, okulun dördüncü kez TEKNOFEST finallerine katılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının meslek liseleri üzerine çok ciddi çabası olduğunu ifade eden Emen, "Meslek lisesinin TEKNOFEST Türkiye finallerine gitmesi son derece önemli. 600'ün üzerinde katılımın olduğu bir yarışmada ilk 20'ye girdiler. Bir defa birincilikleri var. Bu sene de inşallah bölgemize ve ilimize derece getirecekler diye düşünüyorum." dedi.

Takım kaptanı Gökmen Korkmaz ise ortalama bir yılda tamamladıkları aracın, mekanik, elektronik ve yazılım tasarımı olmak üzere üç yapım süreci olduğunu anlattı.

TEKNOFEST yarışmasına hazırlandıklarını belirten Kokmaz, "Aracımız parkur aracı. TEKNOFEST'in hazırladığı parkuru yapabilecek şekilde tasarlandı. Onun haricinde insansız su altı araçları pek çok görevde kullanılabilir. Biz her sene finallere kalan bir takımız. Geçen sene derece yaptık. Bu sene de tekrardan finallere kaldık. Bu yıl da hedefimiz derece yapmak." diye konuştu.


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