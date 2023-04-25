ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ÇAYKUR'un yapımı tamamlanan 2 yeni yaş çay fabrikası ile ilgili, "İki fabrika ile birlikte fabrika sayımızı 47'den 49'a çıkarmış olduk. Her birinin 100 ton kapasitesi var. 200 ton ilave kapasite anlamına geliyor." dedi.

Bakan Kirişci, çeşitli programlar için geldiği Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ÇAYKUR tarafından yapımı tamamlanan Organik Çay Fabrikasında incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Kirişci, ÇAYKUR'un Çamlıhemşin ve İkizdere'de 2 yeni fabrikayı yaş çay sezonunda hizmete aldığını söyledi.

Kirişci, ÇAYKUR'un İkizdere ve Çamlıhemşin'de fabrika yapımı için gayret gösterdiğini ifade ederek, "Üreticilerimizin beklediğini biliyoruz. İki fabrika ile birlikte fabrika sayımızı 47'den 49'a çıkarmış olduk. Her birinin 100 ton kapasitesi var. 200 ton ilave kapasite anlamına geliyor. Sadece Çamlıhemşin'de organik üretim ile ilgili 2 bin civarında üreticinin ürettikleri çayın alımı yapılacak." diye konuştu.

Fabrikaların yapımı ile ilgili kararların 2022 yılında alındığını vurgulayan Kirişci, "Sektöre, bölge üretimine ve Rize'nin ekonomisine katkısı olacağını düşündük ve bir yıl gibi kısa bir sürede eserler ortaya çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

Kirişci, Çamlıhemşin Organik Çay Fabrikası'nın 27 bin 500 metrekare alanda inşa edildiğini aktararak, 14 bin 500 metrekaresinin kapalı alan olduğunu söyledi.

Yapımı tamamlanan 2 fabrikada 400 kişinin çalışacağını kaydeden Kirişci, "İstihdam boyutu bir kenara, çayların diğer taraflara nakli ikinci bir zahmetti. Getirdiği maliyet vardı. Bu bölgenin çay üretimi bu fabrikada katma değerli hale getirilecek, çaylarımız paketlenecek ve daha sonra çay satış noktalarımızda satışı, gerektiğinde yurt dışında ihracatımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kirişci, çayın Rize için önemine işaret ederek, "Rize ile adeta ismi cismi örtüşen bir ürünümüz. Bu kaliteli, nitelikli üretimi yapan başta üreticilerimize olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. 'Bizim çayımızın üzerine çay yoktur.' desem bu mübalağa olmaz. Bu bir hakikat. Tesis olarak ÇAYKUR'umuzun üretimi de bu alanda bir numara." dedi.

Kirişci'ye, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ve İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar ile ilgililer ve çiftçiler de eşlik etti.

Kirişci, daha sonra Ardeşen Turizm Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kirişci, burada gençlere hitaben yaptığı konuşmada, gençlerin sadece cumhurbaşkanını ve 600 milletvekilini seçmeyeceğini, yeni bir yüzyılın başlangıcı için önemli bir seçim yapacağını söyledi.

Muhalefetin seçilmesi halinde ülkede doğru adımların atılamayacağına inandığını söyleyen Kirişci, "Bu ülkenin atmış olduğu önemli adımlarda, adeta onur imzalarından rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını açık açık dile getiren böyle bir müşkülgezer, böyle bir müptezel, bölücülerle işbirliği yapanların bu ülkeye vaat edebilecekleri, getirebilecekleri bir şey yoktur." dedi.

Kirişci, muhalefetin yapılan yatırımları kullandığını ama takdir etmediğini kaydederek, "Gençler sizler sadece kendi oyunuzdan mesul değilsiniz. Siz okul arkadaşlarınızdan, iş arkadaşlarınızdan hepimizden sorumlusunuz." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Kirişci, programın ardından gençlerle tulum eşliğinde horon oynadı.

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