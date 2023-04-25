ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı

AA

ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ÇAYKUR'un yapımı tamamlanan 2 yeni yaş çay fabrikası ile ilgili, "İki fabrika ile birlikte fabrika sayımızı 47'den 49'a çıkarmış olduk. Her birinin 100 ton kapasitesi var. 200 ton ilave kapasite anlamına geliyor." dedi.

Bakan Kirişci, çeşitli programlar için geldiği Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ÇAYKUR tarafından yapımı tamamlanan Organik Çay Fabrikasında incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Kirişci, ÇAYKUR'un Çamlıhemşin ve İkizdere'de 2 yeni fabrikayı yaş çay sezonunda hizmete aldığını söyledi.

Kirişci, ÇAYKUR'un İkizdere ve Çamlıhemşin'de fabrika yapımı için gayret gösterdiğini ifade ederek, "Üreticilerimizin beklediğini biliyoruz. İki fabrika ile birlikte fabrika sayımızı 47'den 49'a çıkarmış olduk. Her birinin 100 ton kapasitesi var. 200 ton ilave kapasite anlamına geliyor. Sadece Çamlıhemşin'de organik üretim ile ilgili 2 bin civarında üreticinin ürettikleri çayın alımı yapılacak." diye konuştu.

Fabrikaların yapımı ile ilgili kararların 2022 yılında alındığını vurgulayan Kirişci, "Sektöre, bölge üretimine ve Rize'nin ekonomisine katkısı olacağını düşündük ve bir yıl gibi kısa bir sürede eserler ortaya çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

Kirişci, Çamlıhemşin Organik Çay Fabrikası'nın 27 bin 500 metrekare alanda inşa edildiğini aktararak, 14 bin 500 metrekaresinin kapalı alan olduğunu söyledi.

Yapımı tamamlanan 2 fabrikada 400 kişinin çalışacağını kaydeden Kirişci, "İstihdam boyutu bir kenara, çayların diğer taraflara nakli ikinci bir zahmetti. Getirdiği maliyet vardı. Bu bölgenin çay üretimi bu fabrikada katma değerli hale getirilecek, çaylarımız paketlenecek ve daha sonra çay satış noktalarımızda satışı, gerektiğinde yurt dışında ihracatımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kirişci, çayın Rize için önemine işaret ederek, "Rize ile adeta ismi cismi örtüşen bir ürünümüz. Bu kaliteli, nitelikli üretimi yapan başta üreticilerimize olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. 'Bizim çayımızın üzerine çay yoktur.' desem bu mübalağa olmaz. Bu bir hakikat. Tesis olarak ÇAYKUR'umuzun üretimi de bu alanda bir numara." dedi.

Kirişci'ye, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ve İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar ile ilgililer ve çiftçiler de eşlik etti.

Kirişci, daha sonra Ardeşen Turizm Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kirişci, burada gençlere hitaben yaptığı konuşmada, gençlerin sadece cumhurbaşkanını ve 600 milletvekilini seçmeyeceğini, yeni bir yüzyılın başlangıcı için önemli bir seçim yapacağını söyledi.

Muhalefetin seçilmesi halinde ülkede doğru adımların atılamayacağına inandığını söyleyen Kirişci, "Bu ülkenin atmış olduğu önemli adımlarda, adeta onur imzalarından rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını açık açık dile getiren böyle bir müşkülgezer, böyle bir müptezel, bölücülerle işbirliği yapanların bu ülkeye vaat edebilecekleri, getirebilecekleri bir şey yoktur." dedi.

Kirişci, muhalefetin yapılan yatırımları kullandığını ama takdir etmediğini kaydederek, "Gençler sizler sadece kendi oyunuzdan mesul değilsiniz. Siz okul arkadaşlarınızdan, iş arkadaşlarınızdan hepimizden sorumlusunuz." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Kirişci, programın ardından gençlerle tulum eşliğinde horon oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli ...
Rize'de meslek lisesi öğrencileri, su altı sistemleri araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Rize'de meslek lisesi öğrencileri, su altı sistemleri ...
THY'nin ikram menüsünde çay "Rize çayı" adıyla yer alacak
YEREL HABERLER THY'nin ikram menüsünde çay "Rize çayı" adıyla yer ...
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 5-3
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 5-3

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.