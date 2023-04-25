Şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması aşılama sonrası 28 Nisan'da kaldırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması aşılama sonrası 28 Nisan'da kaldırılacak

AA

Şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması aşılama sonrası 28 Nisan'da kaldırılacak

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığı kısıtlaması ile ilgili, "Geçmiş olsun. Hayvan hareketleri, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek isteyenler için imkanlar sağlanmış oldu." dedi.

Bakan Kirişci, Rize Ticaret Borsası'nda sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda, tarımsal alandaki desteklemelerle ilgili bilgi verdi.

Kirişci, Rize'nin çayla anıldığını ve çay denilince akla gelen ilk yer olduğunu belirtti.

Şap hastalığının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili de bilgi veren Kirişci, "Ülkemizde geçtiğimiz şubat ayında ilk defa görülen SAT-2 serotipi şap hastalığının ülkemizde yayılımının durdurulması ve engellenmesine yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Öncelikle, SAT-2 serotipi şap hastalığının, daha ülkemizde görülmeden önce gerekli önlemleri almaya başladığımızı, 3 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde tespit edilir edilmez de etkin bir mücadele stratejisini ivedilikle hayata geçirdiğimizi hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Kirişci, SAT-2 serotipine karşı Şap Enstitüsünde 37 gün gibi kısa bir sürede aşı üretimi gerçekleştirildiğini aktararak "Toplam 14,5 milyon aşı üretildi. Yaklaşık 13 milyona yakını sahaya gönderildi. 8 milyona yakın hayvan aşılandı. Bu süre zarfında, hayvanların kesimi, ihracı, ithali konusunda bunlara yasak getirdik. Bu süre zarfında hayvan hareketlerine yasak getirdik." ifadesini kullandı.

- "Rüzgar ile bulaşabilen bu tür hastalıklarla mücadele kolay değil"

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezinin şap hastalığı ile ilgili son durumu ve ülke genelindeki hayvan hareketleri kısıtlamasını ele aldığını ve 3 önemli karar aldığını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi hem büyükbaş hem küçükbaşta eğer il sınırları içerisinde hayvan hareketi olacaksa, bu hayvan hareketinde biz herhangi bir şekilde aşılı olup olmadığını sorgulamayacağız. İkincisi önemlisi, burada eğer büyükbaşın il dışına çıkarılması sırasında biz o hayvanın aşısının yapılıp yapılmadığını soracağız, aşı yapılmış ise üzerinden 21 günün geçip geçmediğini sorgulayacağız. 21 gün geçmiş ise artık bu aşılama ile ilgili etkinlik sağlanmış demektir. Üçüncü ise küçükbaş ile ilgili, il dışında nakli sırasında herhangi bir sorgulama yapmadan bu hayvanların hareketine de izin vermiş olacağız. Artık geçmiş olsun diyelim."

Kirişci, şap tarzı hastalıkların rüzgarla bile sürüklendiğine işaret ederek "Rüzgar ile bulaşabilen bu tür hastalıklarla mücadele kolay değil. Biz bir Avrupa ülkesi değiliz. Komşularımız var, onlar bizim gösterdiğimiz özeni göstermediği için bu tür sorunlar yaşanıyor. Geçmiş olsun. Hayvan hareketleri, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek isteyenler için imkanlar sağlanmış oldu." şeklinde konuştu.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin aldığı kararlar çerçevesinde ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar, karantinası devam eden yerler dışında, 3 kural çerçevesinde 28 Nisan 2023'ten itibaren ülke genelinde kaldırılacak.

Öte yandan Ticaret Borsası girişinde Kirişci'ye yeşil çay ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı
YEREL HABERLER ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı
Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli ...
Rize'de meslek lisesi öğrencileri, su altı sistemleri araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Rize'de meslek lisesi öğrencileri, su altı sistemleri ...
THY'nin ikram menüsünde çay "Rize çayı" adıyla yer alacak
YEREL HABERLER THY'nin ikram menüsünde çay "Rize çayı" adıyla yer ...
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 5-3
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 5-3

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.