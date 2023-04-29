Rize'deki trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

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RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü.

İlçeye bağlı Buzlupınar köyünde, Hayrullah Bilgin (54) yönetimindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari aracın dereye düştüğü kazada ağır yaralanan Mürvet Özdemir, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özdemir'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İlçeye bağlı Buzlupınar köyünde dün, Hayrullah Bilgin (54) yönetimindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarını aşarak dereye düşmüştü. Kazada sürücü ile eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ve Mehmet Özdemir olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mürvet Özdemir ağır yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çayeli ilçesinin Kaptanpaşa köyünde toprağa verilecek.



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