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Rize'deki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi

AA

Rize'deki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde, hafif ticari aracın dereye düştüğü kazada ölen 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

İlçeye bağlı Buzlupınar köyünde, 34 KB 8639 plakalı hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Hayrullah, eşi İsmet ve kızı Beyza Bilgin ile Mehmet ve eşi Mürvet Özdemir için Kaptanpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yağmur altında düzenlenen törene, Bilgin ve Özdemir aileleri ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar, siyasi partilerin milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri Kaptanpaşa köyündeki aile mezarlıklarına defnedildi.

İlçeye bağlı Buzlupınar köyünde önceki gün, Hayrullah Bilgin (54) yönetimindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarını aşarak dereye düşmüştü. Kazada sürücü, eşi İsmet ve kızı Beyza Bilgin ile Mehmet Özdemir olay yerinde, Mürvet Özdemir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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