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RTEÜ'den boğaz enfeksiyonunda kullanılan antibiyotiklere alternatif çözüm

AA

RTEÜ'den boğaz enfeksiyonunda kullanılan antibiyotiklere alternatif çözüm

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyesi, boğaz enfeksiyonunda kullanılan antibiyotiklere alternatif çözüm üretti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu'nun "Streptococcus pyogenes bakteriyofajlarının karakterizasyonu ve endolizin proteininin bakteriyolitik aktivitelerinin belirlenmesi" projesinin, boğaz enfeksiyonuna neden olan etkene karşı antibiyotiklere alternatif tedavi şeklinin geliştirilebilmesine ön ayak olacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Alpay Karaoğlu, antibiyotik direncine karşı alternatif çözümlerin gelecek için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"A grubu beta-hemolitik streptokoklar (GAS) dünyada 34 milyon insanı etkileyen ve kalıcı olarak yaklaşık 10 milyon kişide hasar bırakan bir bakteridir. Bunun için penisilin, kullanılan önemli bir ilaçtır ama son yıllarda antibiyotik direnci gelişmektedir. Bu yüzden alternatif çözümlerin gelecek için önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca penisilin alerjisi olanlar, çocuklar için önemli katkı sağlayacak ve dünyada antibiyotiklerden önce önemli bir tedavi yöntemi olan faj tedavisini daha da geliştirerek fajın endolizin aktivitesini kullanarak pomat, sprey veya oral dezenfektan şeklinde ürünler oluşturabilecek bir çalışmanın altyapısını oluşturmaktadır. Bu proje ile ülkemizdeki streptokok enfeksiyonuna özgü fajların ilk kez karakterize edilip dünya literatürüne kazandırılacak."


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