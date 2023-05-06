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Meslek lisesinde üretilen zeka oyunları deprem bölgesindeki okullara gönderiliyor

AA

Meslek lisesinde üretilen zeka oyunları deprem bölgesindeki okullara gönderiliyor

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde başlatılan, "Algoritmik Düşünme ve Yazılım Eğitimi (RADYE)" projesi kapsamında kurulan atölyede, deprem bölgesindeki okullara gönderilmek üzere zeka oyunları üretiliyor.

Oyun ve programlama alanlarına ilgi duyan gençlere fırsat sunmak amacıyla hayata geçirilen RADYE ile öğrencilere "Algoritma ve Yazılım" temel eğitimi veriliyor. Eğitimin ardından online sınava katılan öğrenciler, başarılı olmaları halinde sertifika almaya hak kazanıyor.

Proje kapsamında, Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, okuldaki 2 atölyede 3D yazıcı ile ahşap ve plastik zeka oyunları üretiyor.

Atölyelerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzede öğrenciler için de üretim gerçekleştiriliyor. Burada üretilen zeka oyunları, Rize Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü imkanları ile deprem bölgesindeki okullara sevk ediliyor.

- "Amacımız, projemizi Türkiye'deki tüm okullara yaygınlaştırmak"

Okul Müdürü Belkıs Delihasan, AA muhabirine, Zeka Oyunları Kulübünce başlatılan yazılım çalışmasının ilgi gördüğünü ve önemli bir projeye dönüştüğünü söyledi.

Öğretmenler tarafından zeka oyunlarının çeşitlendirildiğini anlatan Delihasan, "Okul öncesi, ilkokul, lise öğrencilerinin hatta her kesimin kullanabileceği zeka oyunları üretmek için çalışma yaptık, gruplarımızı oluşturduk. Öğrenci ve öğretmen gruplarımız üretmeye başladı. Çok fazla talep görünce de yaygınlaştırdık. Proje başladığı günden bu yana 20 şehre, 10 binden fazla zeka oyunu ulaştırdık ve okullarda kullanılmaya başlandı." dedi.

Delihasan, depremin ardından destek çalışmalarına katıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlimizdeki yardım deposunun okulumuzda olmasından dolayı, öğrencilerimizle aktif şekilde çalıştık. Zeka oyunlarını da deprem bölgesindeki okullara, kardeş okulumuz da olan Adıyaman Kahta'daki Elbeyi İlkokulu başta olmak üzere birden fazla okula göndermeye başladık. Hem oradaki çocuklarımızın yaralarını sarma hem de ihtiyaçlarının değişmesi adına onlara destek olmak istedik. Çok verimli bir şekilde üretimlere devam ediyoruz. Amacımız, projemizi Türkiye'deki tüm okullara yaygınlaştırmak. Tüm öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz. Hem yazılımı hem algoritmayı da tüm Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz."

Tasarım ve üretimin öğrenciler tarafından yapılmasının projeyi öne çıkarttığını dile getiren Delihasan, "Öğretmenlerimiz rehber ama tasarım ve üretim konusunda öğrencilerimiz çok aktif. Geri dönüşler olumlu, üretilen zeka oyunlarının her seviyeye hitap ediyor oluşu önemli. Gönderilen her yerde faydalı oluşu da bizleri mutlu ediyor, onurlandırıyor." diye konuştu.

- "Yardım edebildiğimiz, bir nebze de olsa onlara dokunabildiğimiz için mutluyuz"

Projede yer alan Bilişim Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Arda Yağız Yıldız, ortaya koydukları faydalı çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldız, ürettikleri oyunların deprem bölgesindeki okullara gönderilmesine sevindiklerini belirterek, "Hepimiz o bölgedeki insanlar için bir şey yapmak istiyorduk. Ürettiğimiz zeka oyunları ile destek sağladık. Yardım edebildiğimiz, bir nebze de olsa onlara dokunabildiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Furkan Kayış ise ürettikleri zeka oyunlarının depremlerin ardından bölgeye gönderilmesinin, çalışma azimlerini artırdığını kaydetti.


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