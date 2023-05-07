Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçının ardından

AA

Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında oynanan mücadelede sahasında Tuzlaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig yarışında 2. sıradaki yerini koruyan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı. Yalnızca içeri girmek kaldı." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde iyi oynadıklarını söyledi.

Maça iyi başlayan taraf olduklarını belirten Korkmaz, "İkinci yarı ise daha farklı olabilirdi. Stresten kaynaklı basit hatalar yaptık. Bazen stres oluyor. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı. Yalnızca içeri girmek kaldı. Onun için bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki maçların bir tanesini kazanırız." diye konuştu.

Korkmaz, oynayacakları son iki maçın çok zor olduğuna işaret ederek, "Göztepe savunma anlamında çok iyi, çok iyi sisteme sahip. Çok hızlı kontra atağa çıkıyor. İki günlük iznin ardından o maça hazırlanacağız. Önümüzde Göztepe ve Altınordu ile zor maçlar var. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşırız." dedi.


- Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı ise ilk yarı ve ikinci yarı iki farklı maç oynadıklarını ifade etti.

Maça kötü başladıklarını aktaran Tavacı, şunları söyledi:

"İlk yarı bireysel hatalardan 3 gol yedik, reaksiyon veremedik. İkinci yarı sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Giren oyuncularımız katkı sağladı ama maçı çeviremedik. Daha fazlasını yapabilirdik ama olmadı. Rakip de şampiyonluğun en güçlü adayı. Kendilerine başarılar diliyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor - Tuzlaspor: 4-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Tuzlaspor: 4-2
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rize'de konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rize'de ...
Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpek Yolları'nı zaten açtık, günaydın beyefendi (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpek Yolları'nı zaten ...
Meslek lisesinde üretilen zeka oyunları deprem bölgesindeki okullara gönderiliyor
YEREL HABERLER Meslek lisesinde üretilen zeka oyunları deprem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.