Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında oynanan mücadelede sahasında Tuzlaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig yarışında 2. sıradaki yerini koruyan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı. Yalnızca içeri girmek kaldı." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde iyi oynadıklarını söyledi.

Maça iyi başlayan taraf olduklarını belirten Korkmaz, "İkinci yarı ise daha farklı olabilirdi. Stresten kaynaklı basit hatalar yaptık. Bazen stres oluyor. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı. Yalnızca içeri girmek kaldı. Onun için bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki maçların bir tanesini kazanırız." diye konuştu.

Korkmaz, oynayacakları son iki maçın çok zor olduğuna işaret ederek, "Göztepe savunma anlamında çok iyi, çok iyi sisteme sahip. Çok hızlı kontra atağa çıkıyor. İki günlük iznin ardından o maça hazırlanacağız. Önümüzde Göztepe ve Altınordu ile zor maçlar var. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşırız." dedi.





- Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı ise ilk yarı ve ikinci yarı iki farklı maç oynadıklarını ifade etti.

Maça kötü başladıklarını aktaran Tavacı, şunları söyledi:

"İlk yarı bireysel hatalardan 3 gol yedik, reaksiyon veremedik. İkinci yarı sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Giren oyuncularımız katkı sağladı ama maçı çeviremedik. Daha fazlasını yapabilirdik ama olmadı. Rakip de şampiyonluğun en güçlü adayı. Kendilerine başarılar diliyoruz."





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