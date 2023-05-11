Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Rize Şehir Hastanesi hakkında değerlendirmede bulundu:

RİZE (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, yapımı süren Rize Şehir Hastanesinin, bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda çözeceğini düşündüklerini söyledi.

Birinci, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammet Avcı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ile Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında 340 bin metrekare üzerine yapılacak Rize Şehir Hastanesinin tamamlanan zemin dolgu çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Şuayip Birinci, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlıkta son 20 yılda yatak kapasitesinin hızla arttığını söyledi.

Türkiye'de AK Parti iktidarı göreve geldiğinde hastanelerin bina yaş ortalamasının 43'ten 13-14'e düştüğünü ifade eden Birinci, "Geçmişte yatak başına 70-80 metrekare alan varken bugün 200-250 metrekare alanları konuşuyoruz. 100 yılda yapılmış kapalı alanı 20 yılda yaptığımızın tablosu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin hastane altyapısının ne kadar başarılı olduğunu Kovid-19 salgını sırasında ortaya koyduğumuz başarıyla herkese gösterdik." dedi.

Birinci, Rize'de yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz koridoru bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle hastaneye başvuru oranı en yüksek yerlerden biri. İhtiyacının ciddi düzeyde olduğunu tespit etmiştik. Rize ütülendiğinde büyük ama arsa arazi bulmak, nitelikli binalar yerleştirmek çok kolay bir şey değil. Dolgu ile böyle bir imkan elde edebildik. Rize'nin çay yaprağından esinlenerek bir hastane planı oluşturuldu. 4 ayrı çay yaprağı görünümde bina planladık."



Hastane alanının ağaçlandırılması için bölgeye özgü ağaçların şimdiden planlanarak dikildiğini aktaran Birinci, "Belli bir bölgede ağaçlar büyüyor. İnşaat bir ağacın büyümesine göre daha hızlı oluyor. Acil taraf Çayeli istikametinde olacak. Rize yağmur nedeniyle güneşin az olduğu bir coğrafya. Bu nedenle camı daha çok tercih ettik. Güneşin hastalar için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bahçesinde, peyzajda ciddi bir çay bahçesi olacak." diye konuştu.



Birinci, hastanenin 800 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"150'den fazla yoğun bakım yatağımız olacak. Çok ciddi bir kapasite ortaya çıkıyor. 70-80 yıl bu bölgenin sağlık ihtiyacını ciddi düzeyde karşılayacak. 206 poliklinik odası olacak. Aynı anda hastaya bakılabilecek. 28 ameliyathane salonu var. Uluslararası bütün kriterler değerlendirilmiş durumda. İçinde 8 saat çalışan insanın yürüme mesafesi, her şey hesaplandı. Teknik detayları uzunca çalışılmış bir hastane. Yapıldığı zaman örnek projelerden biri olarak karşımıza çıkacak."

Hastanenin bitmesine çok az bir süreç kaldığına işaret eden Birinci, şöyle konuştu:

"Dolgunun teknik detaylarından, izolatörün teknik çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler oldu. Önümüzde 2-3 ayı geçmeyecek bir süre var. Şehir Hastanesi, Güneysu Hastanesi ile hazır durumda. Çok hızlı şekilde ihale sürecini başlatmış olacağız. Deniz dolgusu nedeniyle gereken teknik detaylar bize biraz zaman kaybettirdi. Oldukça iyi bir hastane, bölgemize hizmet edecek. Komşu ülkelere bile hizmet edebilecek, sağlık turizmine potansiyel oluşturacak bir hastaneden bahsediyoruz. Bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda çözeceğini düşünüyoruz."

Birinci, helikopter ve deniz ambulansının kullanabileceği alanların planlandığını belirterek, oldukça iyi bir hastanenin Rize'ye kazandırılacağını ifade etti.

Güneysu'da ise 60 yatak kapasiteli hastane çalışmasının tamamlandığını ve hastanenin ruh sağlığı alanında bölgeye önemli katkı sağlayacağını aktaran Birinci, Çayeli'nde de 50 yataklı bir hastanenin yaz ayında çalışmasının başlayacağını söyledi.

- "Doğu Karadeniz'de hastaneye Türkiye ortalamasının üstünde başvuru var"

Bakan Yardımcısı Birinci, Doğu Karadeniz'in, yaşlı insanların hastaneye daha fazla başvurduğu bir bölge olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Doğu Karadeniz'de Türkiye ortalamasının üstünde hastaneye başvuru var. Türkiye'de her bir kişi yılda 9 kez hastaneye başvuruyor ama bu bölgede 11'in üstünde, bazen 12'ye çıkıyor. Çünkü yaşlı nüfus burada yaşıyor. Emekli insanların çok olduğu, yaş profili farklı. Başvuru oranı yüksek olduğu gibi hastaneye yatma oranı da yüksek. Bizim 10 bin kişiye 30 yatak kurgusu var. Şu anda Türkiye ortalamasında 10 bin kişiye 33 yatak düşüyor. Rize bu rakama yakın ama yeni hastanelerle bu rakamın üstüne çıkacak."

Türkiye'de geçmiş yıllarda bütçe imkanlarına göre hastane planlamaları yapıldığını belirten Birinci, "Türkiye'de büyük oranda 10 bin kişiye 30 yatak ortalamasını yakaladık. Hedefimizin üzerine çıktığımız yerler var. 120 bin yatağı biz 20 yılda yaptık. Belli bir seviyenin üstüne çıktık. Yaşlılık nedeniyle hastaneye yatış süresinin uzaması sebeplerine de önlemlerimiz var. Bütün odalarımıza çift başlık yerleştiriyoruz. İhtiyaç olduğu anda kurgumuzu bu yönde yapacağız. Türkiye'de hastanelerde benzer uygulama yapıyoruz." dedi.

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