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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Kanser Araştırma Laboratuvarı açıldı

AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Kanser Araştırma Laboratuvarı açıldı

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde kanser ilacı geliştirme üzerine ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapılacak Kanser Araştırma Laboratuvarı açıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nazlıhan Aztopal, gazetecilere, yaklaşık 12 yıldır anti kanser ilaçlar üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Aktif projelerin devam ettiğini anlatan Aztopal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesindeki kanser araştırma laboratuvarında Türkiye'ye yeni kanser ilacı kazandırmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Aztopal, ilk aşamada klinik denemelere gitmeden önce yeni sentez ajanların etkilerinin denenmesi ve potansiyel ilaç adaylarının belirlenmesi çalışmasının olacağını belirterek, "Bunların patentlenmesi ve ülkemize ulusal ve uluslararası arenada patentler kazandırılması, öncelikli ilk adımlarımız bunun üzerinde olacak. İleri vadede ise hastalara yeni tedavi modellerinin sağlanması, onkoloji hizmetlerinin verilmesi, doğru tedaviye ulaşmalarını ve almalarını sağlamak, bunun ucuz ve kolay yoldan sağlanması ilk hedeflerin başında olacak." diye konuştu.

Farklı alanlardan hocalarla çalışmaları yürüteceklerini ifade eden Aztopal, uzun vadede yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle daha geniş bir araştırma ekibi oluşturacaklarını aktardı.

Aztopal, şunları kaydetti:

"Hep birlikte çalışacağımız entegre bir ortam olacak. Bir ilacın ülkeye getirilmesi milyon dolarlar. Bu amaçla Türkiye'de kurulmuş kanser merkezi var. Biz de Karadeniz Bölgesi'ne böyle bir hizmet vererek süreci hızlandırmak istedik. İlaç yapmak uzun yıllar sürüyor. Burada bitki florası çok geniş. Bunları çalışarak sahaya veri sağlamak istiyoruz."

Açılışa, Rektör Vekili Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mete Avcı ve Prof. Dr. Nebi Gümüş, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tomakin, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve diğer davetliler katıldı.

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