Rize'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı yapıldı

AA

Rize'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı yapıldı

RİZE (AA) - Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı gerçekleştirildi.

Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, gazetecilere, yaklaşık 12 yıl önce nesli tükenmekte olan Mersin balığının üretimi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirten Kurtoğlu, "Almanya'dan getirttiğimiz döllenmiş yumurtalar ile üretimimize başladığımız balıklarımız 11 yaşının üzerine ulaştı. Sibirya ve Karaca mersin balığı olmak üzere iki farklı tür balığımız var." dedi.

Kurtoğlu, ilk yumurtaları geçen yıl aldıklarını vurgulayarak, "Ürettiğimiz yavrularımız yaklaşık 500 grama ulaştı. Bu yıl ilkbaharda üretimimiz başarı ile başladı. Amacımız üretim yapmak, bölgemize ekonomik getirisi yüksek olan bir türün kazandırılmasını sağlamak." diye konuştu.

Mersin balığının ekonomik değerlerinin yüksek olduğunun altını çizen Kurtoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mersin balığı, eti çok kıymetli bir balık. 250 milyon yıldır dünyamızda değişmeden durabilen türlerinden birisi. Fakat son yıllarda nesli yok olmakla karşı karşıya. Karadeniz'de doğal olarak 6 türü bulunuyordu fakat insan etkileri ve denizin değişen çevresel şartları nedeniyle 3'ü tamamen yok olmuş durumda. Bu balığın havyarı, bugün itibarıyla dünya piyasasında yaklaşık 2 bin 500 dolar gibi fiyatlarla alıcı bulabiliyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgusu tamamlandı
YEREL HABERLER Rize Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgusu ...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Kanser Araştırma Laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Kanser Araştırma ...
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Rize Şehir Hastanesi hakkında değerlendirmede bulundu:
YEREL HABERLER Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Rize Şehir Hastanesi ...
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
YEREL HABERLER İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
İBB Başkanı İmamoğlu, Rize'de "Halk Buluşması"na katıldı
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, Rize'de "Halk Buluşması"na ...
ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunu açtı
YEREL HABERLER ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunu açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.