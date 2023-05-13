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ÇAYKUR 3 günde 730 ton yaş çay aldı

AA

ÇAYKUR 3 günde 730 ton yaş çay aldı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü üreticiden 3 günde 730 ton yaş çay alımı yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bu yıl Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi uygun hale gelen bölgelerde yaş çay hasat edecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgenin önemli kısmında yaş çay, hasat için henüz yeterli olgunluğa ulaşamadı.

ÇAYKUR, alımların Artvin ve Rize'nin bir kısmında başlamasının ardından 3 günde 730 ton yaş çay aldı. Günlük 9 bin 250 ton yaş çay işleme kapasitesi bulunan 49 fabrikanın ise 4'ünde yaş çay işleniyor.

Yaş çay alımına yarın da devam edileceği bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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