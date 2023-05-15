Çaykur Rizespor gözünü Süper Lig'e dikti

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Başkanı İbrahim Turgut, rakiplerini yenerek bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselme sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Turgut, AA muhabirine, sezon başından itibaren doğru planlamalarla bir yıl önce düştükleri Süper Lig kapısına çok yaklaştıklarını belirtti.

Ligin en değerli maçına Göztepe deplasmanında çıkacaklarını ifade eden Turgut, "Çok iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Onlar play-off potasında yerini sağlamlaştırmak, biz ise son haftayı beklemeden hedefimize ulaşmak amacındayız. Çok keyifli ve çekişmeli bir mücadele olacak ama hedefimize kilitlendik. Göztepe maçını kazanarak yeniden Süper Lig'e dönmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz." dedi.

Turgut, teknik heyet, futbolcu ve taraftarların üzerine düşeni bu zamana kadar yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Göztepe maçında da hepimiz işin bilincindeyiz. Sahada ve tribünde kazanma adına centilmence en iyi mücadeleyi vereceğimize inancım tam. Maça gelecek taraftarlarımızdan en büyük temennim, saha içerisindeki oyuncu kardeşlerimizi doksan dakika desteklesinler. Sonuç ne olursa olsun takımlarını alkışlasınlar. İlk amacımız Göztepe maçı ile işi bitirip Altınordu maçında son hafta Süper Lig kutlaması yapmak ama başaramasak da son hafta yine ipler bizim elimizde olacak."







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