Çaykur Rizespor gözünü Süper Lig'e dikti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor gözünü Süper Lig'e dikti

AA

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Başkanı İbrahim Turgut, rakiplerini yenerek bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselme sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor gözünü Süper Lig'e dikti

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Başkanı İbrahim Turgut, rakiplerini yenerek bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselme sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Turgut, AA muhabirine, sezon başından itibaren doğru planlamalarla bir yıl önce düştükleri Süper Lig kapısına çok yaklaştıklarını belirtti.

Ligin en değerli maçına Göztepe deplasmanında çıkacaklarını ifade eden Turgut, "Çok iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Onlar play-off potasında yerini sağlamlaştırmak, biz ise son haftayı beklemeden hedefimize ulaşmak amacındayız. Çok keyifli ve çekişmeli bir mücadele olacak ama hedefimize kilitlendik. Göztepe maçını kazanarak yeniden Süper Lig'e dönmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz." dedi.

Turgut, teknik heyet, futbolcu ve taraftarların üzerine düşeni bu zamana kadar yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Göztepe maçında da hepimiz işin bilincindeyiz. Sahada ve tribünde kazanma adına centilmence en iyi mücadeleyi vereceğimize inancım tam. Maça gelecek taraftarlarımızdan en büyük temennim, saha içerisindeki oyuncu kardeşlerimizi doksan dakika desteklesinler. Sonuç ne olursa olsun takımlarını alkışlasınlar. İlk amacımız Göztepe maçı ile işi bitirip Altınordu maçında son hafta Süper Lig kutlaması yapmak ama başaramasak da son hafta yine ipler bizim elimizde olacak."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sever gibi yaptığı köpeğe fırça sapıyla saldırdı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sever gibi yaptığı köpeğe fırça sapıyla saldırdı, o ...
Rize'de sandık müşahidi kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Rize'de sandık müşahidi kalp krizinden öldü
Sandık başında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
YEREL HABERLER Sandık başında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
Rize'de sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Rize'de sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan zanlı ...
Rize'de trafik kazasında anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Rize'de trafik kazasında anne ve kızı yaralandı
Rize-Artvin Havalimanı 4 ayda 256 bin 371 yolcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı 4 ayda 256 bin 371 yolcuyu ...
ÇAYKUR 3 günde 730 ton yaş çay aldı
YEREL HABERLER ÇAYKUR 3 günde 730 ton yaş çay aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.