Rize'de kalp krizi geçiren uzman erbaş hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde muhafız olarak görev yapan Ömerhan Kantaroğlu (25) İlçe Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde fenalaştı.

Kantaroğlu'nun durumunu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Yapılan müdahalenin ardından Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesine sevk edilen Kantaroğlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kantaroğlu'nun Bayburt Nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin Rize'de yaşadığı, nerede defnedileceğinin henüz netleştirilmediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.