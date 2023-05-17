Rize'de "Öğretmenim Mutfakta" yemek yarışması düzenlendi

RİZE (AA) - Rize'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, "Öğretmenim Mutfakta" yemek yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen yarışmaya 7 öğretmen katıldı.

Yarışmada, Şehit Nedim Çalık Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Mükerrem Sandalcı birinci, Sosyal Bilimler Lisesi beden eğitimi öğretmeni Hakan Sapdüzen ikinci, Ortapazar Ortaokulu İngilizce öğretmeni Fazilet Şengül Bostan üçüncü oldu.

Dereceye giren öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada birinci olan Sandalcı, ilk defa böyle bir yarışmaya katıldığını belirterek, "İyi ki de katılmışım. Çok mutlu oldum. Kendimle gurur duydum. Bana da bir tecrübe oldu." dedi.

İkinciliği elde eden Sapdüzen ise Adıyaman'ı temsil etmek için yarışmaya katıldığını ifade ederek, "Depremde evimiz yıkıldıktan sonra Rize bize kucak açtı. Rize'ye borcum var, bu borcu her kademede her etkinlikte göstermek benim boynumun borcu." diye konuştu.

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