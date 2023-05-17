Rize'de kalp krizi geçiren uzman erbaş Kantaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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RİZE (AA) - Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu'nun cenazesi, Pazar ilçesinde toprağa verildi.

Rize Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende, Kantaroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.



Kantaroğlu'nun özgeçmişinin okunduğu törende İl Müftüsü Naci Çakmakçı dua etti.

Kantaroğlu'nun cenazesi daha sonra, Pazar Sahil Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Ömerhan Kantaroğlu'nun babası Abdullah, annesi Hamiyet Kantaroğlu ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yasin Temel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı, diğer yetkililer ve askerler katıldı.

Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde muhafız olarak görev yapan Ömerhan Kantaroğlu (25), İlçe Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.







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