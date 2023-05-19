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Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükselme, Altınordu kümede kalma peşinde

AA

Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükselme, Altınordu kümede kalma peşinde

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Spor Toto 1. Lig'in son haftasında 21 Mayıs Pazar günü Altınordu'yu ağırlayacak Çaykur Rizespor, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında alacağı en az beraberlikle Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Süper Lig yolunda en az 1 puana ihtiyacı bulunan Rize ekibi, lige tutunabilmek için kazanması gereken İzmir temsilcisi karşısında mücadele edecek.

Ligde 67 puanla 2. sırada yer alan yeşil-mavililer, berabere kalmaları halinde en yakın rakibi Pendikspor'un maç sonucunu beklemeden Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek.

34 puanla 16. sırada bulunan Altınordu ise Rize deplasmanında galibiyet dışındaki her sonuçta küme düşüyor. Kırmızı-lacivertliler, kazanmaları halinde de ligde kalmak için Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK'nin kaybetmesini bekleyecek.


- Potuk: "Taraftarımızın önünde hedefe ulaşmak istiyoruz"

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Alper Potuk, AA muhabirine, zorlu yarışta son haftaya geldiklerini söyledi.

Takımın geçen sezon Süper Lig'den düştüğünü anımsatan Potuk, kalan oyuncuların takımı yeniden Süper Lig'e taşımak için sezon başında birbirlerine söz verdiğini anlattı.

Potuk, ana hedefin Süper Lig'e yükselmek olduğunu vurgulayarak, "Son maçımız kaldı. Çok dramatik bir maç olacak hafta sonu. İki takım için de zor. Altınordu ülkemizin önemli kulüplerinden. Altyapıya, Türk oyuncuya çok önem veren bir kulüp ama taraftarımızın önünde hedefe ulaşmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'e yükselme adına ellerine önemli fırsatlar geçtiğini ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pendikspor maçında işi bitirebilirdik. Aradaki puan farkını koruyabilir veya açabilirdik. Puan farkı açık olurdu. Bir hafta sonrasında şampiyonluğu ilan ederdik. Olmadı. Şampiyonluk hikayesine girebilecek en önemli maç. İleride 10-20 sene sonra herkese anlatabileceğimiz bir maç. 3-2 yakalıyoruz ve üst üste 2 penaltı kaçırıyoruz. Çok değişik bir maç oldu. Hayatımda böyle bir maç oynamamıştım. Şampiyonluğun hikayesinde anlatılan maçlardan olacak."

Alper Potuk, son oynadıkları Göztepe maçında son saniyede alınan bir puanın çok değerli olduğunu belirterek, "Göztepe deplasmanında rakiplerimizin çoğu kaybetti. 3-1'den sonra 3-3'ü yakalamak moralimizi yükseltti." ifadelerini kullandı.


- "Çaykur Rizespor'u yeniden Süper Lig'e çıkartacağız"

Fenerbahçe'de oynadığı ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşadığını dile getiren deneyimli oyuncu, Çaykur Rizespor'da da pazar günü Süper Lig'e yükselmeyi kutlamayı temenni etti.

Potuk, Çaykur Rizespor camiasına küme düşme üzüntüsünü yaşatan kadroda olmanın üzerinde ağırlık oluşturduğuna işaret ederek, "Takımda kalırken ana hedefimiz Çaykur Rizespor'u yeniden hak ettiği yere çıkarmaktı. Geçen seneden kalan bütün oyuncular aynı duygu içerisindeydi. İnşallah bu hafta Çaykur Rizespor'u yeniden Süper Lig'e çıkartacağız." diye konuştu.

Altınordu maçında taraftarlarına çok iş düştüğünü vurgulayan Potuk, "Sezon başında iyi futbol ortaya koyamadığımız için seyirci bize küskündü. Dolu tribünlere oynayamadık. Son haftalarda çok iyi seyirciye oynuyoruz. İnşallah pazar günü geçmişi unutturup, onlarla mutluluk yaşarız. Beraber kutlamalar yaparız. Hepimizin içinde pozitif enerji var. İnşallah pazar günü bu enerjiyi taraftarlarımız ile birleştirip maçı kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların geride kalan bölümü unutup, Altınordu maçına odaklanmasını isteyen Alper Potuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şeyi unutup takımı doksan dakika desteklesinler. Tam onların istediği bir takım var sahada. Sakaryaspor maçında geri düştüğümüzde homurdanmalar olmuştu. Saha içerisinde taraftarlara, 'Daha erken, bekleyin, takımı destekleyin.' tarzı isteğim olmuştu. Yine olabilir. Maçın başında, ilerleyen dakikalarda geri düşebiliriz. Son dakikaya kadar desteklesinler. Şundan emin olsunlar; buradaki futbolcular da en az onlar kadar Süper Lig'i istiyor. Pazar günü hakem son dakika düdüğü çalana kadar arkamızda olsunlar."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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