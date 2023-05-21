Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Mithat Pala), Bahadır Öztürk, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç (Dk. 57 Emirhan Topçu), Ogün Özçiçek, Alper Potuk (Dk. 90+3 Koray Altınay), Benhur Keser (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Olawoyin, Amilton (Dk. 57 Mary), Bolasie

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Alperen Selvi (Dk. 75 Şeref Özcan), Selim Ay, Erdi Dikmen, Metehan Yılmaz, Emirhan Aydoğan (Dk. 65 Recep Aydın), Kürşad Sürmeli, Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Ali Özgün), Hüsamettin Yener (Dk. 65 Kubilay Aktaş), Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli)



Kırmızı kart: Dk. 31 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 24 Hüsamettin Yener, Dk. 32 Ahmet İlhan Özek, Dk. 36 Alperen Selvi, Dk. 45+5 Selim Ay, Dk. 57 Kerim Alıcı (Altınordu), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 45+4 Alberk Koç, Dk. 52 Alper Potuk, Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 90 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)







RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.

35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.

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