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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor'da "sabrın sonu" Süper Lig

AA

Çaykur Rizespor'da "sabrın sonu" Süper Lig

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor, teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın sabırla arkasında durması ile başarıya ulaştı.

Süper Lig'de, geçen yıl 27 Şubat'ta Çaykur Rizespor'da sezonun bitimine 12 maç kala göreve başlayan teknik direktör Korkmaz, lig bitiminde yeşil-mavili ekibi Süper Lig'de tutmayı başaramadı.

Rize temsilcisi ile 12 maçta 13 puan toplayan Korkmaz, toplamda 36 puan ve lig 17'cisi olarak takımı ile birlikte küme düştü.

Sezon başında yeşil-mavili ekipte başkanlığa seçilen İbrahim Turgut, oluşturduğu yönetim ile Bülent Korkmaz ile birlikte göreve devam etme kararı alarak yola çıktı.

Korkmaz, yeşil-mavili ekiple birlikte sezona iyi bir başlangıç yapamazken 5 maç sonunda 6 puan toplayabildi. Ligin 5. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-0 yenilen yeşil-mavililer Korkmaz yönetiminde sonradan çıktıkları 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 23 puan toplayarak yükselişe geçse de ilk yarı sonunda 30 puan ve averajla 7. sırada kendine yer bulabildi.

Zaman zaman taraftarların "istifa" çağrısına rağmen baskılara direnen Turgut ve yönetimi, Bülent Korkmaz ile birlikte sezonun ikinci yarısında takıma 10 yeni oyuncu katarak ligin ikinci yarısına başladı.

İkinci yarıda yükselişe geçen yeşil-mavililer, 18 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayarak toplamda 68 puana ulaşmayı başardı.

Rize temsilcisi bu sürede Samsunspor ile birlikte sadece 4 kez yenilerek ligin en az kaybeden takımı olurken 14 beraberlik ile ligin en fazla berabere kalan ekibi oldu.

Yeşil-mavililer Pendikspor'un 1 puan önünde bir yıl aradan sonra sabrın mükafatını alarak teknik direktörü Bülent Korkmaz ile birlikte 7. kez Süper Lig'e dönmeyi garantiledi.


-Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükseldiği dönemler

Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor, 7. bu başarıyı tekrarladı.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'u daha önce teknik direktörler Turgut Kafkas, Cesarettin Alptekin, Rasim Kara, Hikmet Karaman, Mustafa Denizli ve İbrahim Üzülmez Süper Lig'e taşımıştı.

Bülent Korkmaz'da ilk kez teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, taraftarlara yaptığı konuşmada, şampiyonluk yolunda kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

İnandıklarını ve çok çalıştıklarını kaydeden Turgut, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz ile başardık. Bir ve beraber oldukça daha çok şey başaracağız." dedi.

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