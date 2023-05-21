Çaykur Rizespor taraftarları yeniden Süper Lig'e yükselmeyi kutladı

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RİZE (AA) - Çaykur Rizesporlu taraftarlar, bir yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi kutladı.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi.

Taraftarlar, karşılaşma boyunca yaşadıkları sevinci sahaya inerek futbolcularla sürdürdü.

Taraftarlar ile oyuncular bir süre çimlerin üzerinde horon oynadı.

Kentin pek çok noktasında da sevinç gösterileri düzenleyen taraftarlar, bayraklarla araç konvoyları oluşturdu.

Taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise takımlarının bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

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