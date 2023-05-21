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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor-Altınordu maçının ardından

AA

Çaykur Rizespor-Altınordu maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Duygularınız ile hareket ederseniz kazananlardan olursunuz. Rizespor'a hayırlı olsun." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor ve eziyetli olacağını bildiklerini belirtti.

Sonunda mutlu sona ulaştıklarını ve oyuculara çok teşekkür ettiğini ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:

"Sezon başı aile ortamı yakalarsak istediğimiz başarıyı yakalayacağımızı söylemiştim. Kurallara uyan, benimseyen herkesle çalışacağımı söylemiştim. Aile olursanız, bütün olursanız başarırsınız. Beni buraya getiren Tahir Kıran başkana teşekkür ederim. Onunla birlikte geldik. Ondan sonra İbrahim Turgut başkan geldi. Bana inandığını, güvendiğini, sonuna kadar devam edeceğini, bu işi başaracağımıza başkanımız, yöneticilerle birlikte inandı. Bizim yanımızda duran personele, herkese teşekkür ediyorum. Başarı için saha içi değil, saha dışı da çok yardımcı oldu."

Taraftarlara da teşekkür eden Korkmaz, "Son zamanlara kadar aleyhimde de olsa, siyah çelenk de bıraksalar, maalesef üzücü... İnandığım ekibimle beraber başaracağımızı dile getirmiştik. Önemli olan dik durabilmek, kendi doğrularınız ile hareket ederek dışarıdan etkilenmemek. Bunu doğru yaptık." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez "şampiyon" olduğunu kaydeden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk ilk oldu. Çok zor olduğunu, zorlanacağımızı, hatalar, yanlışlar yapacağımızı biliyordum. Önemli olan üzerinde takılmadan doğru yolda ilerlemek. Ekibime, aileme teşekkür ediyorum. Her şeyden önce ailem. Bana inandılar. Duygularınız ile hareket ederseniz kazananlardan olursunuz. Rizespor'a hayırlı olsun. Rizespor'dan ricam; bir düşüyor, bir çıkıyor, geçmişte yaşanan hataları belirleyin, ama benimle ama bensiz doğru yolda ilerlemesidir. Bunu yapmazsa yine aynı olur. Rize şehri, çok güzel bir şehir. İnanılmaz, efsane bir yer. Bu şehrin, bu kulübün doğru yolda doğru adımlar attığını bilmesi gerekir. İstikrarlı, kalıcı bir Rizespor olmalı. Planlama şimdiden yapılmalı."

Siyaset ile işi olmadığını ancak Osman Aşkın Bak'ın her zaman destek olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Kriz anlarımızda bize çok destek oldu. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Çok değerli bir isim. Doğru işler, doğru hamleler kriz anında ne yapılması gereken anlarda yönetimle birlikte çok doğru kararlar verdi. Onun emeği var. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.


- Altınordu cephesi


Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını kaydetti.

Ligdeki geleceklerini son maça bırakmamaları gerektiğine değinen Özer, şunları söyledi:

"Ligin en çok gol yiyen takımlarından biriydik. Geldikten sonra rakiplerimizden iyi sonuçlar aldık. Rakiplerimizden bir adım önde düzlüğe girmiştik. Manisa, Eyüp, Bandırma ve en son Erzurumspor'a kaybettikten sonra umutlarımız azalmıştı. Ligde kalmak için şanslı durumdayken en az şansı olan takım konumuna geldik. Beraberlik Çaykur Rizespor'a yetiyordu. İyi mücadele ettik. Vazgeçmedik, sonuna kadar mücadele ettik ama ligde kalmayı başaramadık, üzgünüm. Bir markayı ligde tutamadık. Bayrak düştüğü yerden kalkar. En kötü günlerden biri bizim için."

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