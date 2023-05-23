ÇAYKUR 28 Mayıs'ta yaş çay alımı yapmayacak

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci turunda yaş çay alımı yapılmayacağını bildirdi.

Yaş çay alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde bir araya gelen Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve İl Müftüsü Naci Çakmakçı, çocuklarla bir süre çay topladı.

Vali Çeber, burada yaptığı açıklamada, 205 bin üreticinin ÇAYKUR ve özel sektör sanayicileri ile bereketli bir çay sezonuna başladığını söyledi.

Çayın dünya çapında tanıtımı ve bölgede gelişimi için çalıştıklarını, İkizdere ve Çamlıhemşin'de 2 yeni fabrikanın hizmete alındığını belirten Çeber, Türk Hava Yolları'nda çayın yurt içi ve yurt dışı servislerde "Rize çayı" olarak ikram edileceğini kaydetti.

Çeber, çay üretiminin yapıldığı Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'daki üreticilerin desteğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden birinde "Çay Sokağı" yapımı için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Çay Sokağı kampanyası ile 205 bin üretici uygun gördüğü miktarda çayı, çay alım yerlerinde kendilerine yardımcı olacak arkadaşlarla oluşturulan sistem üzerinden bağışlayacak. Sezonun sonunda çay dışında da bölge insanın yaptığı bağışlarla afet bölgesinde karar vereceğimiz bir ilde afet konutları yapacağız." dedi.

Kampanyayla ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu dile getiren Çeber, katılımın yoğun olacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Metin ise üreticilerin sorumluluk üstlenerek kampanyaya destek vermesinin bölge adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.

- "Çok rahat, kontenjansız bir alım var"

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, yaş çay sezonunun 10 Mayıs'ta açıldığını anımsattı.

Bölgede çayın taze ve kaliteli olduğuna işaret eden Alim, "Bugüne kadar 30 bin ton çay aldık. Bugün sonunda 36 bin tona ulaşacak. Alımlarımız doğu bölgesi yoğunlukta devam ediyor. Çok rahat, kontenjansız bir alım var." diye konuştu.

Alim, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs ile ilgili kendilerine talepler geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizden taleplerinden sonra, yaş çay alınmamasının daha sağlıklı olacağını değerlendirdik. Fabrikalarımızda ve birçok alım yerimizde sandık kuruluyor. Seçimin sağlığı ve daha rahat uygulanabilmesi için alım yapılmaması daha sağlıklı oldu. Değerlendirdik, üreticilerimizden ağır basan taraf 'Alınmasın.' olduğu için çay almayacağız. Trabzon ve Rize bölgesinde çay alımları yeni yeni başladığı için çay henüz taze. Bu nedenle eksiklik olmayacak. Zaten kontenjansız alım yapıyoruz. Seçimden sonra da kontenjansız çay alımına devam edeceğiz."

Yusuf Ziya Alim, bir dönüm yaş çay bahçesi için alınacak çay miktarının 600 kilogramın altına düşmeyeceğini belirterek, "Bir dekar çayın yıllık verimi 1500 kilogramdır. Biz genelde 1500 üzerinde kota belirliyoruz. Aslında 'Uygulamıyoruz.' desek daha doğru olacak ama belirtmek zorundayız." dedi.





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