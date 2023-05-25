Deprem bölgesinde yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinde yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek

AA

Deprem bölgesinde yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Doğu Karadeniz'de çay yetiştiren üreticiler, ​​​​​​​Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kalıcı konut inşa edilmesi amacıyla "Filizlenen çaylar yuva olsun" sloganı ile başlatılan "Çay Sokağı" kampanyasına yaş çay bağışlayarak katkı sağlıyor.

Rize Valiliği himayesinde, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünce koordine edilen kampanya kapsamında, çay üretimi yapılan Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da kayıtlı yaklaşık 210 bin çay üreticisinin desteği ile deprem bölgesinde yöre mimarisine uygun kalıcı konutlar inşa edilecek.

Proje çerçevesinde, çay alım noktalarına ürünlerini satmak için getiren müstahsillerin onayı ile yaş çay bağışı toplanmaya başlandı. Çay alım evlerinde görevli çay eksperlerinden bilgi alan üreticiler, gönüllerinden kopan miktarda yaş çayı bağışlayarak "Çay Sokağı" kampanyasına destek sağlıyor.

Yaş çay sezonu boyunca devam edecek kampanyaya, çay üreticisi olmayanlar da Rize Valiliğince açılan banka hesabına nakdi yardımda bulunarak destek verebilecekler.

Toplanan yardımlar, depremden etkilenen iller arasından belirlenecek şehirlerdeki afetzedelere sıcak yuva kurmak amacıyla kullanılacak.

- "210 bin üretici yaklaşık 200 ev yapabilir"

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi derinden yaraladığını, çay üreticilerinin de ilk günden itibaren her türlü desteği yaptığını söyledi.

Herkesin depremzedelerin yaralarına merhem olmak için çabaladığını belirten Mavi, "Çay Sokağı" kampanyasının da çok güzel olduğunu vurguladı.

Mavi, çay üreticilerinin alım yerlerinde cami ve Kur'an kursları için bağışta bulunduklarını anımsatarak, "Bu yıl yardımları ikiye bölerek, yarısı Kur'an kursuna, yarısı depremzedelere gitsin. Oradaki kardeşlerimize birer ev, oda yapmış olalım. 210 bin üretici yaklaşık 200 ev yapabilir. Üreticilerimize çağrıda bulunuyoruz, bu sene bağışlarımızın yarısı kurslara, yarısı deprem bölgesine olmak üzere desteğimiz devam edecek." dedi.

- Üreticilerden depremzedelere yardım

Çay üreticisi Fuat Kasap, deprem bölgesine çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Kampanyanın çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kasap, "Herkesi kampanyaya desteğe davet ediyorum. Biz gönlü zengin insanlarız. Çok güzel bir destek olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kul ise üreticilerin her zaman çay alım evlerine gelen yardım kuruluşlarına destek verdiğini anlatarak, "Diğer yardım kuruluşları gibi, biz de elimizden geldiği kadar yardım etmek istiyoruz. Geçmişte elimizden gelen maddi yardımı yaptık. Çay zamanı daha büyük bir destek olacaktır. Bölgede çok büyük bir yıkım oldu. Bizim için 5-10 kilo çay çok büyük bir rakam değil ama biriktiği zaman büyük bir meblağ eder." diye konuştu.

İbrahim Sadıkoğlu da üretici olarak böyle bir kampanya düzenlenmesi dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Önemli olan yardımlaşmak. Herkes elinden geldiği, gönlünden koptuğu kadar yardım yapsın. Allah yardım yapacak kişilerden şimdiden razı olsun. Deprem bölgesini kalkındırmak için destek vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet ve millet el birliği ile bu afetin de üstesinden gelineceğinin altını çizen Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. El birliği ile bunun altından kalkacağız. Üreticilerimize sesleniyorum, her çay sezonu kurslara 5-10 kilo çay toplanıyor. Gönlünden ne koparsa. Çok sayıda çay üreticisi var. Herkes bir kilogram verse bile çok büyük bir rakam ediyor. 5-10-20 kilogram üretici başına yardım yapıldığında, deprem bölgesine çok büyük bir destek yapılacağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR'dan "kuru çaya zam" iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER ÇAYKUR'dan "kuru çaya zam" iddialarına ilişkin ...
Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan birlik çağrısı:
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan birlik çağrısı:
ÇAYKUR 28 Mayıs'ta yaş çay alımı yapmayacak
YEREL HABERLER ÇAYKUR 28 Mayıs'ta yaş çay alımı yapmayacak
Rize'de bisiklet tutkunları "Sen de bisikletini al gel" etkinliğinde pedal çevirdi
YEREL HABERLER Rize'de bisiklet tutkunları "Sen de bisikletini al ...
GÜNCELLEME - Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de ...
Rize'de yerli füze 'Tayfun', 2'nci kez fırlatıldı (2)
YEREL HABERLER Rize'de yerli füze 'Tayfun', 2'nci kez fırlatıldı (2)
(ÖZEL) Bülent Korkmaz: `Sabır acıdır ama yemesi tatlıdır´ı yaşadık
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bülent Korkmaz: `Sabır acıdır ama yemesi ...
Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı
YEREL HABERLER Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı
Rize'de yerli füze 'Tayfun', 2'nci kez fırlatıldı
YEREL HABERLER Rize'de yerli füze 'Tayfun', 2'nci kez fırlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.