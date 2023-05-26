Ulusal Çay Konseyi Başkanlığına, ÇAYKUR Genel Müdürü Alim seçildi

RİZE (AA) - Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığına, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim seçildi.

Ulusal Çay Konseyinin yazılı açıklamasında, 15. Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası yönetim kurulu toplantısının da yapılarak görev dağılımının tamamlandığı belirtildi.

Üyelerin tam desteğini alan Alim'in, Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği bildirilen açıklamada, Başkan Yardımcılığına Mehmet Erdoğan, muhasip üyeliğe ise Dilaver Demir'in getirildiği ifade edildi.



Yaş çay sezonunda kontenjansız sakin bir sürgün gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı birinci sürgün döneminde mevsim şartlarındaki dalgalanmanın da etkisiyle çayın tam olgunluğa ulaşmadığı ve küçük kalmasıyla üreticilerin acele etmediği gözlemlenmektedir. ÇAYKUR ve özel sektör alımları paralel seyrederken, bugüne kadar 45 bin tonlarda yaş çay alımı gerçekleşmiştir. Önümüzdeki hafta hasadın yoğunlaşacağı öngörülürken, üreticilerin yığılmaya sebebiyet vermeden toplamaya devam etmesi önem arz etmektedir. Daha rahat ve huzurlu bir seçim süreci geçirilmesi adına, cumhurbaşkanlığı seçim günü olan 28 Mayıs'ta hasada bir gün ara verilmesi, ÇAYKUR ve özel sektör olarak alım yapılmamasının doğru olacağını belirtiriz."

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere değinilen açıklamada, tüm sektöre ve üreticilere, bölgeye destek için Rize'de hayata geçirilen ve yoğun ilgi gösterilen "Çay Sokağı" projesine katkı sunma çağrısı yapıldı.



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