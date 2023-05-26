ÇAYKUR birinci sürgünde 48 bin 500 ton yaş çay aldı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR) birinci sürgün yaş çay alımlarına devam ediliyor.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının 10 Mayıs'ta başladığı belirtildi.

Kampanyanın sağlıklı ve huzurlu şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Hava şartları nedeniyle birçok bölgemizde yaş çay hasadı başlamamıştır. Hava şartlarından dolayı bir miktar gecikme olsa da bugüne kadar 48 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaş çay alımına, bugüne kadar olduğu gibi kontenjansız devam edildiği de aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.