En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırklartepe köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şensoy K, tabancayla ateş ettiği Fatma Y'yi yaraladı. Fatma Y'nin eşi İ.Y. ise Şensoy K'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Fatma Y, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan İ.Y. ile oğlu S.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerden S.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.