Rize'de 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

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RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen Mehmet Akif Pirim 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonunca Rizeli olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 52 ilden yaklaşık 680 sporcu katıldı.

Turnuva sonunda 38 kiloda Barış Soylu, 41 kiloda Yusuf Mert Kaya, 44 kiloda Rıdvan Çiftçi, 48 kiloda Tunahan Karabulut, 52 kiloda Utku İlbars, 57 kiloda Eren Çakır, 62 kiloda Mesut Söğüt, 68 kiloda Baki Yüksel, 75 kiloda Yusuf Keskinkaya, 85 kiloda Eyüp Önen, 100 kiloda ise Yusuf Aytekin birinci oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

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