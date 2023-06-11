Rize'de binanın 5. katından düşen kadın ağır yaralandı

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RİZE (AA) - Rize'de binanın 5. katından düşen engelli kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurdan T.A, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde 5. kattaki evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan engelli Nurdan T.A, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının, yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bina ve çevresinde inceleme yaptı.



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