Rize'de "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" resim sergisi açıldı

RİZE (AA) - Rize'de, "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" adlı resim sergisi açıldı.

Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, her yaş grubunun sosyalleşmesi amacıyla açılan "Fırçaların Dansı" temalı resim kursu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Rahmi Metin, gazetecilere, resim sanatında bir yaratıcılık olduğunu belirterek, "Kişi aynı zamanda kendi duygularını ve gördüklerini yansıtıyor. Aynı zamanda kendi karakterini de tuvale yansıtması demektir. Ben resimleri önemserim." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırımkaya ise resim sergisine çok ilgi duyulduğunu belirterek, "Yoğun bir talep var. Her yaştan kursiyerimiz var. Bu kurslarımız aynı zamanda rehabilitasyon olarak da kabul edilebilir. Bu kurslar sayesinde gizli kalmış yetenekler ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Melek Yıldırım da çocukluğundan beri resim yaptığını dile getirerek, "Çok güzel bir duygu. Resim yaparken o anı yaşıyorum. Resimlerler bir duygusal bağım oluyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin bir yıllık çalışma sonucu hazırladığı 140 eserin yer aldığı sergi, perşembe gününe kadar açık kalacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.