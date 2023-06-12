Yeni itfaiye aracının tanıtımında merdiven yardımıyla belediyeye pencereden girdi

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RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yeni itfaiye aracının tanıtım töreninde belediye binasının 2. katına itfaiye merdiveni aracılığıyla girdi.

Çayeli Belediye Başkanlığı önünde, araç parkına yeni katılan itfaiye aracı için tanıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başkan İsmail Hakkı Çiftçi, belediye olarak ilçenin uzun yıllardır beklediği itfaiye aracı için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çiftçi, 32 metre yüksekliğinde merdivene sahip itfaiye aracını makine parkına kazandırdıklarını belirterek, "Bugünkü değeri yaklaşık 8,5 milyon lira. Belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla envanterine kazandırmış olduk. Daha önce de iş makinelerimizi kazandırmıştık. Bizim amacımız hemşehrilerimize her ortamda hizmet vermek." dedi.

Konuşmanın ardından itfaiye aracının sepetine binen Çiftçi, merdiven yardımıyla 2. katın penceresinden belediye binasına girdi.

Bu anlara ait görüntüler, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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