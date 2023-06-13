Rize'de cam temizlerken 5. kattan düşerek ölen kadının cenazesi defnedildi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'de, apartmanın 5. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, son yolculuğuna uğurlandı.

Ardal için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve vatandaşlar katıldı.

İki çocuk annesi Ardal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

İki gün önce evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek beton zemine düşen Ardal, tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Ardal'ın kızının düğününün Kurban Bayramı arifesinde yapılmasının planlandığı da öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.