Rize'de cam temizlerken 5. kattan düşerek ölen kadının cenazesi defnedildi

RİZE (AA) - Rize'de, apartmanın 5. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, son yolculuğuna uğurlandı.
Ardal için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve vatandaşlar katıldı.
İki çocuk annesi Ardal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
İki gün önce evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek beton zemine düşen Ardal, tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Ardal'ın kızının düğününün Kurban Bayramı arifesinde yapılmasının planlandığı da öğrenildi.