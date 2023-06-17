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Rize'de "27. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" başladı

AA

Rize'de "27. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" başladı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "27. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" düzenlendi.

Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde organize edilen festival kapsamında, "mini boy", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.

Hareketli anlara sahne olan ve 30 boğanın yarıştığı güreşleri yaklaşık 1000 kişi izledi. Hayvan sahiplerinin de büyük heyecan yaşadığı etkinlikte, bazı boğaların güreşmeden arenayı terk ettiği görüldü.

Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Haluk Sönmez, AA muhabirine, ilçede 200 yılı aşkın süredir devam eden bir kültürü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Sönmez, 3 aydır festivale hazırlandıklarını ifade ederek, "Güzel bir festival yaptığımıza inanıyoruz. Hedefimiz en iyisini yapmak. Rize'de bu festivali yapan tek ilçeyiz. Her yıl düzenlediğimiz boğa güreşleri ile adından söz ettiren bir ilçeyiz. Türkiye'nin de en iyi arenasını yaptık." dedi.

Festivalin 2 gün süreceğini belirten Sönmez, yarın da boğaların 4 kategoride güreşeceğini bildirdi.

Öte yandan, festivale katılan dağcılar, kayalık bölgedeki 70 metrekarelik Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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