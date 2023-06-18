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Rize'de 27. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali sona erdi

AA

Rize'de 27. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali sona erdi

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali sona erdi.

Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde organize edilen festivalin ikinci gününde, büyük orta, küçük başaltı, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.

Heyecanlı anlara sahne olan güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Hayvan sahiplerinin de büyük heyecan yaşadığı etkinlikte, bazı boğaların güreşmeden arenayı terk ettiği görüldü.

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 300 bin lira ödül verildi.

Güreşleri izleyen AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilere, boğa güreşlerinin yörede git gide yaygınlaştığını belirterek "Ege'ye kadar ulaşıyor. Biz siyasetçiler olarak bu yörenin vazgeçilmezi boğa güreşlerine izleyici olarak geliyoruz." dedi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da boğa güreşlerinin 27 yıllık bir kültür olmadığını ifade ederek "Bu, kadimden beridir gelen bir kültürümüz. Boğaların hayvancılıkta önemi var. Kültürlerin ülkemizde devam etmesi lazım ki hayvan tarımı da gelişsin." diye konuştu.

Festivale, Çamlıhemşin Kaymakamı Hakan Öznay, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ve yöre halkının yanı sıra yabancı turistler katıldı.

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