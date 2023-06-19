Farklı branşlarda uzmanların ortak tedavisiyle sağlığına kavuştu

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RİZE (AA) - Rize'de şeker hastalığına bağlı ayaklarındaki yaralar sebebiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvuran 62 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu.



Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Şaban Ergene, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Süleyman Koç ve dahiliye uzmanı Dr. Mohammad Mustafa Omar ile Ali Ekşi'yi tedavi gördüğü serviste ziyaret etti.



Ergene, gazetecilere, Ali Ekşi'nin, yaklaşık 5 yıldır şeker hastalığına bağlı şikayetleri olduğunu söyledi.



Hastanın, kılcal atar damarlarının etkilenmesine bağlı yaralar ve parmak mantar enfeksiyonlarıyla beraber ayağı ciddi şekilde enfeksiyona uğramış haliyle kendilerine başvurduğunu anlatan Ergene, diyabetik hastalarda bu tür yaralar iyileşmediği zaman ampütasyonlara kadar ciddi problemler geliştirdiğine işaret etti.



Ergene, hastalarının bu yaralarından dolayı daha da kötü duruma düşmemesi için konsey kararıyla yatışını yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Yaklaşık bir aylık süreç içerisinde dahiliye, enfeksiyon hastalıkları, cildiye bölümü, yara iyileşmesi noktasında plastik cerrahisi, pansuman ünitesi ve hemşire arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla kan şekeri regülasyonu ve enfeksiyon parametrelerine bağlı antibiyotik tedavisi, ölmüş dokuların yara yerinden uzaklaştırılması, ıslak pansuman yöntemiyle beraber tedavi planı uyguladık. Hastamızın tedavisinde ilk geldiği günden şu anki güne kadar gözle görülür ilerleme kaydettik."



Tedavi sonrası hastanın ağrılarının kaybolduğunu ifade eden Ergene, "İskemik yaralarımız geriledi ve hastamız yattığı günden itibaren tedavinin olumlu sonuçlandığını kendisi gözlemledi. Şimdi de hastamızı taburcu etme aşamasına getirmiş bulunmaktayız." dedi.

62 yaşındaki Ali Ekşi ise 5 yıldır şeker hastalığıyla mücadele ettiğini, bir yıldır da ayaklarının üzerine basamadığını dile getirerek, "Rize Devlet Hastanesine müracaat ettim. Ayaklarıma doktorlar çok iyi baktı, çok güzel tedavi uyguladılar, günde iki defa pansuman yaptılar, ayaklarım tertemiz oldu. Bu hastane iyileştirdi beni. Bütün hocalardan Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.







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