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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı Rize'de yapıldı

AA

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı Rize'de yapıldı

RİZE (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Rize'de gerçekleştirildi.

TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un memleketi Tüp şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlangıcını gerçekleştirdiklerini söyledi.

TDBB'nin temel amaçlarından birinin de gönül coğrafyasındaki belediyeler arasında kardeş şehir ilişkisini yürütmek olduğunu vurgulayan Altay, "Bu manada ülkelerimizin ve şehirlerimizin kardeşliğine ilave ediyoruz. Bugün de bu önemli imza ile Türk dünyası adına önemli bir başlangıç yapılmış olacak." dedi.

Altay, TDBB'nin önemine işaret ederek, "TDBB, Türkiye'deki belediyelerin, ülkeler arasındaki belediye ilişkilerini korumak, kültürel mirasa sahip çıkmak, kardeş şehir ilişkilerini genişletmek ve belediyecilik anlayışımızı tüm gönül coğrafyamızdaki belediyelere taşımakla ilgili kurulmuş önemli bir kuruluştur." diye konuştu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Bizim için önemli olan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un doğduğu şehir olan Tüp ilçesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri olan Rize'nin kardeş belediye olması. İnşallah bundan sonra iki şehrin arasında da bu kardeşlik köprüsü devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Tüp ilçesinin Belediye Başkanı Kanybek Adiev de Rize ile Tüp'ün kardeş şehri olmasına, iki ülkenin liderlerinin vesile olduğunu belirterek, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanının memleketlerinin kardeş olması tarihte ilk kez yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Metin ile Adiev, kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Birlik üyelerinin katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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